Украина: На обезвреживание мин после войны уйдут годы

Денис Монастырский заявляет, что украинские силы не смогут обезвредить все мины и снаряды, которые останутся после войны — для этого Украина привлечет специальные отряды из других стран.

Министр внутренних дел Украины заявил, что на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов после российского вторжения уйдут годы.

Выступая перед СМИ в осажденной украинской столице, Денис Монастырский сказал, что стране потребуется помощь Запада, чтобы справиться с этой масштабной задачей после окончания войны.

«По Украине было выпущено огромное количество снарядов и мин, большая часть не взорвалась, они остались под обломками и представляют реальную угрозу», — говорит Монастырский. «Чтобы обезвредить их, потребуются годы, а не месяцы».

Помимо неразорвавшихся российских боеприпасов, украинские войска также установили мины на мостах, в аэропортах и других ключевых объектах инфраструктуры, чтобы помешать россиянам их использовать.

«Мы не сможем убрать мины со всей этой территории, поэтому я попросил наших международных партнеров и коллег из Европейского Союза и США подготовить группы экспертов для разминирования районов боевых действий и объектов, подвергшихся обстрелам», — сказал Монастырский в интервью.

Курсор ранее писал, что глава делегации от рф Мединский сделал ряд заявлений по переговорам. Москва и Киев находятся «на полпути» к согласию по вопросу о демилитаризации Украины, и их взгляды больше всего совпадают в отношении нейтралитета Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил в пятницу российский переговорщик Владимир Мединский.