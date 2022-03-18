Глава делегации от рф Мединский сделал ряд заявлений по переговорам

Глава делегации от РФ сообщил, что москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.

Москва и Киев находятся «на полпути» к согласию по вопросу о демилитаризации Украины, и их взгляды больше всего совпадают в отношении нейтралитета Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил в пятницу российский переговорщик Владимир Мединский.

Также он заявил, что переговорные группы, пытающиеся договориться о прекращении боевых действий в Украине, обсуждают нюансы гарантий безопасности, если Украина больше не будет пытаться присоединиться к западному военному альянсу.

Другие подробности переговоров он отказался раскрывать.

Напомним, что «Курсор» писал, что российские войска обстреливают Украину ракетами даже из Каспийского моря.

Также мы ранее сообщали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил НАТО в войне в Украине. Также он заявил, что к нему обратились с просьбой выступить посредником в российско-украинском кризисе.