Украинские бойцы накрыли огнем штаб «вагнеровцев» в Соледаре: видео попало в сеть

Украинские войска накрыли огнем штаб и полевой склад «вагнеровцев» в Соледаре. В Вооруженных силах показали видео удара по военным рф * .

«Накрыли штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре», — говорится в сообщении.

Удар по врагу нанесла 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины, уточнили в Генштабе.

Стоит добавить, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 20 января ликвидировали около 119 тысяч 300 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 770 человек.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!