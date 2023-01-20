Украинские бойцы накрыли огнем штаб «вагнеровцев» в Соледаре: видео попало в сеть

12:00, Сегодня
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Фото: Генштаб ВСУ

Для армии рф «вагнеровцы» — расходный материал, число убитых ни кто даже не считает.

Украинские войска накрыли огнем штаб и полевой склад «вагнеровцев» в Соледаре. В Вооруженных силах показали видео удара по военным рф*.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Накрыли штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре», — говорится в сообщении.

Удар по врагу нанесла 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины, уточнили в Генштабе.

Стоит добавить, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 20 января ликвидировали около 119 тысяч 300 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 770 человек.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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