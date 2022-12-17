Украинские десантники уничтожили российских солдат с помощью ударного дрона: кадры попали в сеть

В Луганской области десантники с помощью ударного дрона нанесли точный удар по российским захватчикам.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщает в Телеграме.

Кадры операции по уничтожению солдат рф* обнародовали в соцсетях. На видео зафиксировано боевую работу военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в одном из районов Луганской области.

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Военные уточнили, что с помощью ударного дрона украинские бойцы нанесли поражение по живой силе противника. А потом артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект (на видео зафиксировано его детонацию).

Стоит добавить, что на сегодня на Луганщине ВСУ освободили 13 населенных пунктов, захваченных россиянами.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.