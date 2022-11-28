Украинские пограничники показали уникальные кадры уничтожения противотанкового ракетного комплекса рф

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских солдат и их технику на всех направлениях фронта.

На юге Украины аэроразведка Государственной пограничной службы Украины обнаружила и уничтожила самоходный противотанковый ракетный комплекс российских войск.

Об этом сообщает Госпогранслужба. Как рассказали в ведомстве, аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника «прямехонько в люк доставила взрывчатку». Потери рф* в живой силе в настоящее время неизвестны.

Отметим, что армия рф продолжает нести огромные потери в войне с Украиной. Так, Силы обороны Украины с 24 февраля по 28 ноября ликвидировали около 87 тысяч 900 российских захватчиков, в частности 590 за последние сутки. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших на войне россиян может быть куда больше.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!