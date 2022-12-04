Украинские военные показали, как «приземлили» российский вертолет Ка-52

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 4 декабря, сбили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Телеграме.

Как сказано в официальной сводке, около 14:00 подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» был сбит вертолет рф*. Количество ликвидированных россиян уточняется.

Войска рф несут колоссальные потери в Украине. Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 4 декабря ликвидировали около 91 тысячи 150 российских захватчиков, при этом только за предыдущие сутки – 550 человек.

Отметим, за девять месяцев широкомасштабной войны радиотехнические войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины выявили свыше 240 тысяч вражеских целей и спасли сотни тысяч человеческих жизней.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!