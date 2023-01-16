Украинские военные показали, как уничтожили солдат рф в лесополосе под Бахмутом

На Бахмутском направлении воины отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили и уничтожили оккупантов рф, которые пытались обустроить позиции в лесополосе.

Видео уничтожения обнародовано на Фейсбуке бригады

Кроме того, артиллеристы разрушили два блиндажа, уничтожили боекомплект, сожгли броневик и автомобиль.

«Ничто так не бодрит с утра, как работа артиллеристов отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода по российским оккупантам» — отметили военные.

Стоит добавить, что Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023 года ликвидировали около 116 тысяч 80 российских военных, при этом за прошедшие сутки — 790 человек. И это только официально подтвержденные факты, реальное число убитых солдат рф может быть куда выше.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!