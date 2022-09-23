Украинские зенитчики показали яркие кадры: как сбили российский вертолет Ми-8

18:16, Сегодня
Происшествия, Политика
вертолет ми8 фото
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты ежедневно теряют дорогостоящую технику в боях с бойцами ВСУ. А количество ликвидированных солдат рф уже стало рекордным.

Зенитчики 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ показали, как сбили российский вертолет Ми-8.

Соответствующее видео пресс-служба бригады обнародовала в Фейсбуке.

Точный удар зенитчиков, и за считанные секунды «вертолет догорал уже на украинском черноземе», тмечают военные. Она также добавили, что захватчикам из рф* следует знать только одно: что они не Фениксы и не возродятся.

Отметим также, что по состоянию на утро сегодняшнего дня бойцы ВСУ  уже ликвидировали около 56 060 российских военных, на 550 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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