Украинские зенитчики показали яркие кадры: как сбили российский вертолет Ми-8

Российские оккупанты ежедневно теряют дорогостоящую технику в боях с бойцами ВСУ. А количество ликвидированных солдат рф уже стало рекордным.

Зенитчики 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ показали, как сбили российский вертолет Ми-8.

Соответствующее видео пресс-служба бригады обнародовала в Фейсбуке. Точный удар зенитчиков, и за считанные секунды «вертолет догорал уже на украинском черноземе», тмечают военные. Она также добавили, что захватчикам из рф* следует знать только одно: что они не Фениксы и не возродятся.

Отметим также, что по состоянию на утро сегодняшнего дня бойцы ВСУ уже ликвидировали около 56 060 российских военных, на 550 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!