Меню
Все разделы

Украинский генерал показал, как ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян

21:16, Вчера
Происшествия, Новости СНГ
война в украине фото
Фото: МВД Украины
Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери на всех направлениях фронта.

Украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям россиян. Итог успешной операции удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады. Потери армии рф* уточняются.

"Умеют красиво работать. Слава героям", - добавил командующий.

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.

"Курсор" писал ранее, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white