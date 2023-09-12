Украинский генерал показал, как ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери на всех направлениях фронта.

По словам Сырского, это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады. Потери армии рф* уточняются.

"Умеют красиво работать. Слава героям", - добавил командующий.

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.

"Курсор" писал ранее, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.