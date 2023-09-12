Украинский генерал показал, как ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!
Украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям россиян. Итог успешной операции удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
По словам Сырского, это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады. Потери армии рф* уточняются.
"Умеют красиво работать. Слава героям", - добавил командующий.
Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.
"Курсор" писал ранее, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают эффективно уничтожать технику российской армии. В понедельник, 11 сентября, им удалось нанести удар по вражеской базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети.
Еще мы писали, что российские оккупационные войска жалуются на нехватку боеприпасов, а еще у них начались проблемы и с другими поставками, которые могут замедлить их продвижение.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!