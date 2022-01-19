Умер один из самых выдающихся журналистов современности Андре Леон Телли

Андре Леон Телли, который был редактором и креативным директором Vogue, скончался в возрасте 73 лет.

Бывший креативный директор Vogue Андре Леон Тэлли умер в возрасте 73 лет, сообщили его представители.

Об этом пишет Independent.

«Несгибаемый» модельер и журналист умер во вторник в Нью-Йорке, говорится в заявлении.

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За свою карьеру, длившуюся пять десятилетий, он дружил с такими известными людьми в мире моды, как Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд и Палома Пикассо.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине нашего дорогого друга и клиента, неукротимого Андре Леона Тэлли 18 января 2022 года в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

«Мистер Тэлли был большим, чем жизнь, креативным директором Vogue во время его восхождения к господству в качестве библии мировой моды».

«В течение последних пяти десятилетий он был близким доверенным лицом Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Паломы Пикассо и имел склонность к открытию, взращиванию и чествованию молодых дизайнеров».

Как модный журналист, он работал в Women’s Wear Daily и Vogue и был постоянным участником первых рядов модных показов в Нью-Йорке и Европе.

Курсор также писал, что глава Европарламента скончался в возрасте 65 лет. Давид Сассоли, который был главой парламента ЕС до января текущего года, умер, как полагается, из-за серьезных осложнений, связанных с нарушением работы иммунной системы.

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