Глава Европарламента скончался в возрасте 65 лет

Давид Сассоли, который был главой парламента ЕС до января текущего года, умер, как полагается, из-за серьезных осложнений, связанных с нарушением работы иммунной системы.

В Италии скончался 65-летний президент Европейского парламента Давид Сассоли. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Роберто Кильо.

По словам Роберто, Сассоли, срок полномочий которого на посту главы Европарламента истек в январе, умер в Авиано.

Ранее было известно, что Сассоли был госпитализирован из-за серьезных осложнений, связанных с нарушением работы иммунной системы.

Курсор ранее писал, что Умер американский комик Боб Сагет. Сагет, известный своими ролями в американских сериалах, таких как «Полный дом» и «Фуллер Хаус», был найден ​​мертвым в номере отеля в Орландо, штат Флорида. Актера опознали и объявили мертвым на месте происшествия. В правоохранительных органах заявили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Также сообщалось, что известный иранский писатель умер в тюрьме после заражения коронавирусом. Иранский поэт и режиссер-диссидент Бакташ Абтин умер в заключении в Тегеране после заражения COVID-19, сообщили в субботу правозащитные группы, обвинив в его смерти руководство Исламской республики.

Кроме того, скончался Йорам Тахарлев, известный израильский поэт и автор песен. Израильский поэт и автор песен скончался на 84-м году жизни. Тахарлев был автором слов к таким популярным песням, как «Гиват ха-тахмошет» и «Оре».

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