Пятеро граждан россии*, сбежавших от мобилизации в собственной стране, застряли в международном аэропорту Инчхона, главном аэропорту Южной Кореи.

Об этом сообщает The Korea Times.

Мужчинам было отказано в предоставлении убежища. Согласно законам Южной Кореи о беженцах, искатели убежища могут подать заявление на получение статуса беженца в пункте въезда и пройти собеседование для предварительной оценки.

Если миграционные органы признают причины уважительными, заявители могут пройти дополнительную проверку. Если нет, они, скорее всего, будут репатриированы на родину.

В Министерстве юстиции Южной Кореи заявляют, что уклонение от призыва на военную службу на родине не является основанием для предоставления статуса беженца.

Позже в этом месяце ожидается решение суда после того, как россияне оспорили решение Минюста Южной Кореи.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.