Армия российской федерации* продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.

Общие боевые потери россии с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 110 740 (+490) человек ликвидировано,

танков — 3066 (+2) ед.,

боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед.,

артиллерийских систем — 2062 (+3) ед.,

РСЗО — 431 (+0) ед.,

средства ПВО — 217 (+2) ед.,

самолетов — 285 (+0) ед.,

вертолетов — 272 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+0) ед.,

крылатые ракеты — 723 (+0) ед.,

корабли /катера — 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед.,

специальная техника — 182 (+0) ед.,

Данные уточняются, добавили в военном командовании.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Еще мы писали, что член российской дипломатической команды Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и «его западных хозяев» на так называемое «рождественское перемирие», предложенное путиным, «бесчеловечной» и «отвратительной».