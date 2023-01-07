ВСУ за сутки ликвидировали почти полтысячи российских оккупантов

Армия российской федерации* продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россии с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава — около 110 740 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 3066 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед.,
- артиллерийских систем — 2062 (+3) ед.,
- РСЗО — 431 (+0) ед.,
- средства ПВО — 217 (+2) ед.,
- самолетов — 285 (+0) ед.,
- вертолетов — 272 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+0) ед.,
- крылатые ракеты — 723 (+0) ед.,
- корабли /катера — 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед.,
- специальная техника — 182 (+0) ед.,
Данные уточняются, добавили в военном командовании.
«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.
Еще мы писали, что член российской дипломатической команды Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и «его западных хозяев» на так называемое «рождественское перемирие», предложенное путиным, «бесчеловечной» и «отвратительной».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!