ВСУ за сутки ликвидировали почти полтысячи российских оккупантов

08:40, Сегодня
Новости СНГ
пограничники фото
Фото: Офис президента Украины

Общее количество уничтоженных солдат рф* составляет 110 740 человек.

Армия российской федерации* продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россии с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 110 740 (+490) человек ликвидировано,
  • танков — 3066 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин — 6125 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем — 2062 (+3) ед.,
  • РСЗО — 431 (+0) ед.,
  • средства ПВО — 217 (+2) ед.,
  • самолетов — 285 (+0) ед.,
  • вертолетов — 272 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1844 (+0) ед.,
  • крылатые ракеты — 723 (+0) ед.,
  • корабли /катера — 16 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4798 (+1) ед.,
  • специальная техника — 182 (+0) ед.,

Данные уточняются, добавили в военном командовании.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Еще мы писали, что член российской дипломатической команды Леонид Слуцкий назвал реакцию Киева и «его западных хозяев» на так называемое «рождественское перемирие», предложенное путиным, «бесчеловечной» и «отвратительной».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.