В Австралии прошел «дождь» из рыбы: эксперты рассказали, как это возможно

В городке Ладжману (Австралия) в малонаселенной местности прошел «рыбный дождь».

Об этом сообщает ABC News.

Жители отдаленной необжитой местности наблюдали за небом, во время чего с него «посыпалась рыба» в результате удивительного погодного явления. По их словам, они были шокированы, увидев, как рыба падает во время проливного дождя.

«Мы видели сильный шторм, приближающийся к нашему, и думали, что это просто дождь. Но когда пошел дождь, мы увидели, что рыба тоже падает», – поделились они.

Подобное в Ладжаману произошло не впервые, потому что такие явления фиксировали в 1974, 2004 и 2010 годах. По мнению экспертов по погоде, подобные инциденты могут быть вызваны сильными восходящими потоками, такими как торнадо, которые высасывают воду и рыбу из рек и сбрасывают их на сотни километров.

По словам одной из местных жительниц, рыба, которая была как минимум «размером с два пальца», была еще жива, когда упала.

«Некоторые все еще околачиваются в сообществе в луже воды. Дети собирают их и хранят в бутылочке или банке», — сказал он.

Хотя это не первый раз, когда она стала свидетелем этого явления, женщина сказала, что это никогда не переставало его поражать.

«Мы видели, как некоторые свободно падали на землю. А некоторые падали на крышу. Это была самая удивительная вещь, которую мы когда-либо видели. Я думаю, что это благословение от Господа», — сказала она.

Ихтиолог Квинслендского музея Джефф Джонсон сказал, что рыба, упавшая в Ладжаману, была известна как блестящий окунь или блестящий ворчун — одна из самых распространенных пресноводных рыб в Австралии.

Также «Курсор» сообщал, что в Австралии акула напала на фридайверов и украла у них рыбу.