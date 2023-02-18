В Австралии акула напала на фридайверов и украла у них рыбу

В Австралии акула напала на инструктора по фридайвингу Тао Хугланда и его приятеля Джозефа и украла у них рыбу. К счастью, встреча с хищником закончилась удачно и никто не пострадал.

Об этом сообщает The Sun.

Фридайверы находились под водой, когда внезапно столкнулись с большой узкозубой акулой, которая проплыла прямо перед их глазами.

«Страха не было. Это было скорее удивление, шок и сработавший инстинкт выживания «бей или беги»», — рассказал Тао.

Мужчина отбился от акулы, и тогда она набросилась на Джозефа и схватила рыбу, наколотую на гарпун его ружья для подводного плавания. Затем другая пойманная мужчинами рыба начала уплывать, и Тао попытался поймать ее. В этот момент акула снова подплыла к фридайверу и выхватила рыбу. Мужчины быстро поплыли к берегу и вскоре оказались на суше.

«После столкновения с акулой мы оба были в шоке и стояли на берегу, удивляясь, что никто из нас не потерял никаких конечностей и не был укушен», — вспоминает Тао.

Фридайвер добавил, что на следующий день они с товарищем вернулись в океан, но чувствовали себя напряженно.

«Курсор» писал ранее, что мужчина, по имени Мануэль Лопес нырял с аквалангом в поисках моллюсков, когда на него напала 6-метровая акула и откусила голову.

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