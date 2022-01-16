В Бней-Браке умер семимесячный ребенок

7-месячный ребенок из города Бней-Брак был объявлен мертвым после того, как его нашли без сознания в своей кроватке.

Об этом пишет Times Of Israel.

По словам его отца, голова младенца застряла между двумя кроватями.

Он был доставлен в критическом состоянии в городскую больницу «Маяней ха-Йешуа», но попытки спасти его жизнь не увенчались успехом.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты в ходе перестрелки в долине реки Иордан. Инцидент произошел после учений, когда два офицера ЦАХАЛ увидели подозрительное лицо и попытались провести задержание, для чего выстрелили в воздух. По предварительным данным, один из бойцов подразделения по ошибке подумал, что на базу напали террористы и ведут огонь в его сторону, после чего выстрелил в ответ.

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