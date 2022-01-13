Два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан

Инцидент произошел после учений, в районе 23:00, когда два офицера ЦАХАЛ увидели подозрительное лицо и попытались провести задержание, для чего выстрелили в воздух. По предварительным данным, один из бойцов подразделения по ошибке подумал, что на базу напали террористы и ведут огонь в его сторону, после чего выстрелил в ответ.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но вынуждены были признать двух пострадавших мертвыми.
Комментируя случившееся, командир 98-й дивизии бригадный генерал Офер Винтер заявил: «Это очень печальное и тяжелое событие. Проверяем детали. На данном этапе мы расследуем, что произошло в этом инциденте после учений».
Публикация скудных сведений о произошедшем была разрешена после того, как ЦАХАЛ оповестил семьи офицеров.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.
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