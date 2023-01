Ужасная смерть: собаки загрызли бывшего футболиста сборной Замбии

В Южной Африке произошел шокирующий случай. 60-летнего Филемона Моллу, который в прошлом играл в национальной сборной Замбии, насмерть закусали три собаки.

Об этом сообщает Israelhayom.

Футболист был растерзан тремя его собаками. Полиция страны расследует обстоятельства трагедии.

Согласно предварительное информации, собаки бойцовских пород (два питбуля, третья неизвестной породы) напали на Моллу, когда он был дома с женой, но она находилась в другой части дома, и смертельно искусали его.

Man mauled to death by his own three dogs

The man mauled to death by his own three dogs has been identified as former Zambian national football star Philemon Mulala.

Mulala, 60, was attacked at his home in Lichtenburg, North West, on Saturday.

Provincial police spokesp… pic.twitter.com/HtwPD6FjQU

— NewsReport Zimbabwe (@newsreport_zim) January 10, 2023