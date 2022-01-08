В Египте произошло ДТП с 16 погибшими

Шестнадцать человек погибли и 18 получили ранения в результате аварии с участием автобуса и микроавтобуса на дороге между египетскими городами Суэц и Эль-Тор, говорится в заявлении министерства здравоохранения Египта в субботу.

Об этом пишет JPost.

Тринадцать машин скорой помощи прибыли на место аварии. Они перевезли раненых в больницы в Тор Синай и Шарм-эль-Шейх, говорится в заявлении.

«Травмы варьировались от переломов, ссадин, резаных ран и подозрения на сотрясение мозга, отметив, что все пострадавшие получили лечение и необходимую медицинскую помощь», — добавляется в заявлении.

Безрассудное вождение и плохое состояние дорог являются причиной многих аварий в Египте.

Курсор ранее сообщал, что Тайфун на Филиппинах: более 20 погибших. По крайней мере 23 человека были убиты во время сильнейшего тайфуна, заявили официальные лица в субботу, с «тревожными» сообщениями о разрушениях на островах, которые приняли на себя основную тяжесть шторма.

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 49 человек. По меньшей мере 49 человек погибли в центральной филиппинской провинции Бохол, которая сильно пострадала от мощного тайфуна «Рай», обрушившегося на страну на прошлой неделе, сообщил в воскресенье губернатор провинции Артур Яп.

Курсор также писал, что в Джальджулии трое израильтян арестованы за похищение мужчины. Отец пленника подал заявление в полицию Израиля о похищении его сына. Аресты были произведены после расследования, проведенного полицией Израиля под прикрытием.

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