В Германии в 2021 году зарегистрировано более 2700 антисемитских актов

К случаям «крайнего насилия» РИАС отнесла нападение на еврейского участника акции в поддержку Израиля в Гамбурге и стрельбу в еврейском общинном центре в Берлине.

Группа, отслеживающая антисемитизм в Германии, заявила, что в прошлом году в стране было зафиксировано более 2700 инцидентов, включая 63 нападения и шесть случаев крайнего насилия.

В своем отчете Департамент исследований и информации по антисемитизму сообщил, что пандемия коронавируса с ее антиеврейскими конспирологическими нарративами и ближневосточный конфликт с антисемитской критикой Израиля были основными причинами 2738 зафиксированных инцидентов.

В число инцидентов входят как криминальные, так и некриминальные происшествия, заявила группа.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал количество инцидентов — более семи в день — пугающим, но при этом сказал, что «в то же время каждый из зарегистрированных инцидентов — это шаг к уменьшению мрачных цифр».

Правые экстремисты несут ответственность за 17% инцидентов, но более половины всех антисемитских инцидентов не могут быть отнесены к определенным политическим взглядам, говорится в докладе.