В Герцлии вспыхнул пожар в многоэтажном здании

В курортном городе Герцлия вспыхнул пожар на веранде одного из недавно построенных многоэтажных зданий — очевидцы сняли пожар на видео, однако пожарные еще не прибыли на место происшествия.

В сети появилось видео крупного пожара в одной из многоэтажных новостроек Герцлии. Сообщается, что инцидент произошел на улице Арик Айнштэйн.

Об этом сообщает Израиль Медиа Архив.

На видео можно заметить огромные языки пламени и дым. Пожар, судя по всему, начался на веранде четвертого этажа.

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