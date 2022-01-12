В Гондурасе пассажир повредил самолёт во время посадки на рейс

Неизвестный забежал в самолет, проник в кабину, повредил панель управления а после попытался сбежать.

Пассажир проник в кабину самолета American Airlines в аэропорту Гондураса и повредил самолет во время посадки на рейс в Майами, сообщила авиакомпания во вторник.

Члены экипажа вмешались, и мужчина, личность которого сразу не была установлена, был арестован местными властями, говорится в заявлении American Airlines. Сообщений о травмах не поступало.

ABC News сообщили, что подозреваемый забежал по трапу и вошел в кабину пилотов, повредил элементы управления самолетом и попытался выпрыгнуть в открытое окно, когда пилоты пытались его остановить.

Поврежденный самолет Boeing 737-800, перевозивший 121 пассажира и шесть членов экипажа, был оставлен в международном аэропорту Рамон Вилледа Моралес в Сан-Педро-Сула, Гондурас.

В Гондурас направляется запасной самолет, который должен был вылететь в 21:30 по местному времени.

Курсор ранее писал, что пилота из-под обломков самолета спасли за секунду до столкновения с поездом. Группа полицейских спасла пилота из-под обломков его разбившегося на рельсах самолета. Жизнь пилота была спасена в последнюю минуту перед столкновением самолета с поездом.

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