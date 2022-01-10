Самолёт попал под поезд после аварийной посадки на железнодорожных путях в Калифорнии

Пилот получил ранения средней тяжести. О пострадавших в поезде не сообщается.

Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, вытащила пилота из самолета , совершившего аварийную посадку на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом, в результате чего во все стороны разлетелись обломки.

По сообщениям местных СМИ, самолет разбился вскоре после взлета в районе Пакоима.

«Самолет неудачно взлетел и приземлился на железнодорожные пути на перекрестке», — сказал очевидец. «За несколько секунд до удара полицейские спасли пилота, а в меня чуть не попал обломок».

По сообщениям местных СМИ, пилот был направлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии. Также сообщается, что в поезде никто не пострадал. Видеозапись, размещенная в Твиттере полицейским управлением Лос-Анджелеса, показала кадры с нательной камеры офицеров, вытаскивающих истекающего кровью пилота из самолета.

Департамент аплодировал своим офицерам, заявив в твите, что они «проявили героизм и быстрые действия, спасая жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожных путях». Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022 Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Италии нашли самолет США, пропавший во время Второй мировой войны.

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