В Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с недавно написанной компьютерной программой, я бы подумал, что разговариваю с семи или восьмилетним ребенком», — сказал инженер о своем открытии.

Инженер-программист Google Блейк Леймон обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта LaMDA.

Леймон работал с системой прошлой осенью над созданием чат-бота, который мог бы вести беседы на различные темы. Он решил проверить, не использует ли LaMDA дискриминационные или ненавистнические высказывания. Когда он «разговаривал» о религии с ИИ, он заметил, что LaMDA спорит о своих правах и считает себя личностью.

Леймон поделился своим открытием с руководством, но оно отказалось слушать его «бред» и отправило сотрудника в отпуск.

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