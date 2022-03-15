В Харькове целью ракетного удара оккупантов стала ешива

Войска рф продолжают обстреливать мирные здания Харькова — сегодня целью ракетного удара стала ешива движения Хабад, в которую прилетело как минимум 2 ракеты.

В Харькове в результате ракетного обстрела города пострадало здание ешивы движения Хабад.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Здание и территория ешивы в Харькове пострадали в результате ракетных обстрелов города в последние сутки.

Сведений о пострадавших пока нет.

Еврейская ешива Бейт Хабаж — один из ключевых центров развития общинной жизни в Украине, который создаёт комфортные условия для еврейской диаспоры Харькова.

Ранее «Курсор» сообщал, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также «Курсор» писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!