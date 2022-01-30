В Иерусалиме 15 палестинцев взяты под стражу в связи с недавними беспорядками

Столкновения между полицией и палестинцами в Иерусалиме первоначально вспыхнули в А-Туре во время зимней бури в среду, на следующий день после сноса дома в этом районе.

Суд постановил, что 15 палестинцев, арестованных в связи с недавними беспорядками в Иерусалиме, останутся под стражей.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным полиции, 10 из подозреваемых, все из районов Иссавия и А-Тур, были арестованы ночью по подозрению в бросании камней и других предметов в патрульные машины на прошлой неделе. Остальные пять подозреваемых находятся под стражей с момента их ареста в выходные.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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