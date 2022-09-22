В Иерусалиме в результате столкновения мотоцикла и грузовика погиб 25-летний мужчина

Байкер столкнулся с грузовым автомобилем. Мужчина получил смертельные ранения.

Об этом 22 сентября информирует Maariv.

Прибывшая на место медицинская бригада обнаружила пострадавшего без сознания. Медики провели ему искусственное дыхание. Вскоре они констатировали его смерть. Водитель грузовика не нуждался в медицинской помощи и покинул место трагедии самостоятельно.

Полицейские перекрыли район ДТП. О том, кто подозреваемый в смертельной автокатастрофе, сотрудники правоохранительных органов, не сообщили.

Ранее «Курсору» сталь известно, что в мошаве Яшреш автомобиль протаранил квадроцикл с тремя детьми и взрослым. Мужчина вместе с несовершеннолетними ехал на квадроцикле и были сбиты легковым автомобилем. В результате 12-летняя девочка получила травмы средней тяжести. Она была эвакуирована в отделение интенсивной терапии.

«Курсор» также сообщал, что водитель автобуса потерял управление и протаранил пешеходов в Иерусалиме, спровоцировав масштабную аварию. Мужчина не сумел справиться с контролем транспортного средства во время движения. Он наехал на пешеходов и убил трех человек.

ДТП вызвало резонанс среди общественности. Недовольство граждан усилилось, когда водитель был допрошен по подозрению в убийстве по неосторожности, но отпущен под домашний арест.

Полицейским он заявил, что пытался устранить неполадку с дверью багажного отделения, видимо, случайно коснулся электрической аварийной системы, в результате чего тормоза отказали и автобус прямо на дороге потерял управление. Вскоре и произошла трагедия. Все же эти объяснения не понравились многим гражданам, которые продолжали обвинять мужчину в убийстве, а также требовали дальнейшего расследования и соответствующих действий со стороны правоохранительных органов.