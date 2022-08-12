Страшная авария с автобусом: Водитель отпущен под домашний арест

Водитель автобуса, чей автобус потерял управление и протаранил пешеходов в Иерусалиме, допрошен и отпущен под домашний арест.

Водитель автобуса, который, как сообщается, потерял управление и выехал на тротуар в Иерусалиме, наехал на пешеходов и убил трех человек, был отпущен под домашний арест.

Водитель был допрошен по подозрению в убийстве по неосторожности. На допросе он заявил, что пытался устранить неполадку с дверью багажного отделения и, видимо, случайно коснулся электрической аварийной системы, в результате чего тормоза отказали и автобус потерял управление.

После допроса он был отпущен под домашний арест на пять дней.

Дорожные следователи Иерусалимского округа продолжают расследование этого происшествия.

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Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме.