В Иерусалиме застрелен 40-летний мужчина

Полиция Израиля проводит расследование инцидента и начала проводить анализы и собирать улики на месте происшествия. По состоянию на субботу никто из подозреваемых не был арестован.

В пятницу вечером в Иерусалиме был застрелен 40-летний мужчина.

Парамедики MDA прибыли на место происшествия, где обнаружили его без сознания и в критическом состоянии доставили мужчину в больницу Шааре Цедек, где врачи позже констатировали его смерть.

Мужчина был жителем Джабель Мукабер, района в южной части Иерусалима.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.

Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики МАДА отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.