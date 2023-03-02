В Иране школьниц заставляли смотреть порно, чтобы наказать за участие в протестах

Иранские чиновники заставляли школьниц смотреть порно, чтобы наказать за участие в антиправительственных протестах.

Об этом сообщает Iran Wire.

Силы безопасности посетили школы для девочек в округах 4 и 5 Тегерана и в юго-западном городе Бандар-Махшахр, чтобы оскорбить учениц и нарушить их право на безопасную и уважительную учебную среду. В октябре журналисты получили информацию о том, что девочки собрались во дворе школы Шахид Рейхане-уль-Наби в Бандар-Махшаре, выкрикивая лозунги против Исламской Республики.

Вскоре после этого священнослужитель в сопровождении женщины в хиджабе и мужчин в военной форме и штатском посетил школу и собрал в классе учеников 10, 11 и 12 классов. Посетители заставляли их смотреть видео с порносценами, в том числе с изнасилованиями и половыми актами между людьми и животными, чтобы убедить детей в том, что требования протестующих приведут к сексуальному упадку в Иране.

Недавно появилась информация о том, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и военизированных формирований «Басидж» за последние несколько недель предприняли аналогичные действия в школах для девочек в 4-м и 5-м округах Тегерана. Родственница ученицы средней школы для девочек Шахид Рейхане-уль-Наби рассказала об инциденте, произошедшем 21 ноября.

«Человек, назвавшийся Хоссейном Резаи из Корпуса стражей исламской революции Махшахра, в сопровождении неназванной женщины посетил школу и угрожал протестующим ученикам. Посетители случайным образом или намеренно выбрали около 60 учеников трех разных классов для консультирования и угроз», — сказала Марьям, которая является псевдонимом, чтобы защитить личность женщины.

Одна из школьниц рассказала, что инцидент произошел после того, как группа школьников приняла участие в акциях протеста.

«Эти протестующие ученики были затем исключены из школы на три дня. Власти школы привели эту группу сил в форме, чтобы угрожать нам и не давать нам участвовать в акциях протеста. Они пытались изменить наше мнение о протестах и ​​даже угрожали сообщить в органы безопасности, если мы будем скандировать лозунги. Поговорив некоторое время, мы так и не убедились, и они включили проектор. Нам показали всевозможные фильмы об изнасиловании и предупредили, что если мы будем участвовать в протестах, нас может постичь та же участь», — сказала девочка.

Также «Курсор» сообщал, что флот Великобритании захватил иранские ракеты и их части.