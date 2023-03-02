Флот Великобритании захватил иранские ракеты и их части

Флот Великобритании захватил противотанковые ракеты и стабилизаторы баллистических ракет во время рейда на небольшой катер, направлявшийся из Ирана, вероятно, в Йемен, последний подобный захват произошел в Оманском заливе.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Захват Королевским флотом произошел после других захватов французскими и американскими войсками в регионе, поскольку западные державы усиливают свое давление на Иран, который сейчас обогащает уран ближе, чем когда-либо, до уровня оружейного качества. Это также происходит, когда региональные и международные державы пытаются положить конец многолетней войне, охватившей Йемен, беднейшую страну арабского мира, и когда Иран вооружает россию в войне с Украиной.

Рейд состоялся 23 февраля после того, как американский самолет обнаружил небольшую моторную лодку с грузом, накрытым серым брезентом, направлявшуюся из Ирана, а вертолет с фрегата Королевского флота HMS Lancaster преследовал судно, которое игнорировало вызовы по радио, сообщает министерство обороны Великобритании. Лодка попыталась вернуться в территориальные воды Ирана, но была остановлена ​​прежде, чем это удалось.

Ранее «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля выпустили важное заявление касаемо иранских военных кораблей в Бразилии.

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