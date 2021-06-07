В Италии полиция ликвидировала неонацистскую группировку

Итальянская полиция ликвидировала неонацистскую группировку, которая якобы распространяла антисемитскую и расистскую пропаганду в социальных сетях, сообщает полиция.

Об это пишет Times of Israel.

Группа, состоящая из 12 человек в возрасте от 26 до 62 лет, присутствовала в Facebook и российской социальной сети «ВКонтакте» под именем «Ordine Ario Romano», говорится в заявлении полиции карабинеров.

В заявлении говорится, что публикация материалов, «вдохновленных нацистской, антисемитской и отрицательной идеологиями Холокоста, а также антиеврейскими теориями заговора», призывает к насилию в отношении евреев и иностранцев.

По словам полиции, они также находились на ранних этапах планирования атаки на неназванный объект НАТО с использованием самодельной взрывчатки с помощью других боевиков из Португалии.

Им предъявлено обвинение в преступном сообществе, направленном на распространение пропаганды и разжигание мотивов этнической и расовой дискриминации, и им предписано регулярно сообщать в полицию, пока расследование против них продолжается.

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