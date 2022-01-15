В Иудее подожгли синагогу

В субботу загорелась синагога на холмах Южного Хеврона в Иудее, сообщила пожарно-спасательная служба Израиля в субботу вечером.

Об этом пишет JPost.

Пожарно-спасательная служба Израиля расследует инцидент как возможный поджог, так как на месте происшествия военнослужащими были обнаружены шины.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в немецком городе Потсдам появилась первая со времен Холокоста новая синагога. В городе Потсдам, Германия, появилась первая синагога со времен Холокоста. Здание является частью недавно открытого Европейского центра еврейского образования при Потсдамском университете.

Также читайте о том, что в Вильнюсе археологи обнаружили части разрушенной нацистами синагоги. Археологи обнаружили части Большой синагоги Вильнюса, здания XVII-го века, которое предположительно разрушили нацисты во время Второй мировой войны, а затем остатки «добили» и советские власти. Одной из основных находок являются две миквы или ритуальные ванны.

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