Из синагоги в Тель-Авиве украли свитки Торы

Полиция проводит расследование о взломе и краже свитков Торы.

Злоумышленники ворвались в синагогу Тель-Авива во вторник вечером, похитив несколько свитков Торы.

Об этом сообщает Israel National News.

Полиция и криминалисты начали расследование о взломе и краже. Виновные разыскиваются.

В заявлении израильской полиции говорится, что в среду утром они начали расследование «после получения сообщения о взломе синагоги на улице Бен-Цви в Тель-Авиве, в ходе которого были украдены свитки Торы».

На выходных израильская полиция арестовала человека, подозреваемого в совершении нескольких взломов и краже из синагог в северном городе Нетания. Полицейское расследование показало, что он в прошлом месяце проник в несколько синагог и украл из них ящики для пожертвований.

Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 34-летний житель Нетании, который обвиняется во взломе трех синагог и краже тысяч шекелей из ящиков для пожертвований.

В четверг мужчина был доставлен в мировой суд Петах-Тиквы, который постановил отпустить его под домашний арест.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в немецком городе Потсдам появилась первая со времен Холокоста новая синагога.

Также читайте о том, что в Вильнюсе археологи обнаружили части разрушенной нацистами синагоги.

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