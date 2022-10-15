В Кирьят-Тивоне в результате пожара погибла женщина

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 80-летней женщины. Она погибла в результате пожара, который произошел в доме.

С места событий ее госпитализировали с тяжелыми ожогами и признаками отравления дымом.

Об этом 15 октября сообщает Maariv.

Медики предоставили необходимую помощь пациентке, но спасти ее не удалось. Правоохранители на месте смертельного инцидента проводят проверку. После проведения всех мер они объявят причины возникновения возгорания.

Ранее «Курсор» сообщал, что в результате возгорания в Кирьят-Тивоне 80-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Бригада скорой помощи эвакуировала гражданку в больницу «Рабмам» в Хайфе.