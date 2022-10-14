Пожар в Кирьят Тивоне: серьезно пострадала пожилая женщина

81-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего в ее доме в Кирьят Тивоне.

Отмечается, что на место происшествия прибыли медики MDA и парамедики. Пострадавшую эвакуировали в больницу «Рабмам» в Хайфе с тяжелыми ожогами и признаками отравления дымом.

Как сообщал Курсор, ночью 29 января в одной из квартир жилого дома в городе Ноф ха-Галиль произошел сильный пожар. В результате пострадало мужчина, которого нашли у себя в квартире пожарные уже после того, как погасили пламя.

На место вызвали бригаду МАДА. Медики оказали пострадавшему помощь, а затем отвезли его в больницу «Рамбам» в Хайфе. Его состояние врачи оценили как тяжелое, а потому его пришлось погрузить во состояние искусственной комы.

Также Курсор информировал о том, что за две недели до этого инцидента 66-летний мужчина пострадал в результате пожара в 18-этажном жилом многоквартирном доме на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.

Пожар был потушен. Пожарные вытащили из квартиры мужчину. Он пострадал от ожогов и вдыхания дыма. Оказав помощь на месте, команда медиков доставила его в больницу «Рамбам» в Хайфе, где врачи констатировали его состояние как средней тяжести.

Также той же ночью поступило сообщение о пожаре на улице Аль-Хайя в Иерусалиме. Загорелась квартира на четвертом этаже дома. После того, как пламя было потушено, прибыли спасатели, чтобы помочь шести пострадавшим. Все они были доставлены в больницу.

Курсор ранее писал, что в Иудее подожгли синагогу. В субботу загорелась синагога на холмах Южного Хеврона в Иудее, сообщила пожарно-спасательная служба Израиля в субботу вечером.