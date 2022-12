В Китае произошло крупнейшее ДТП в 2022 году, есть погибший

Возле города Чжэнчжоу (Китай) на автомагистрали произошла авария, в которую попало более 200 машин.

Об этом сообщает Reuters.

Это случилось в среду, 28 декабря. Сильный туман снизил видимость на дороге всего до 200 метров, что и спровоцировало ДТП.

Многие легковые и грузовые автомобили столкнулись, выстроившись в «два этажа». На место происшествия прибыли спасатели.

Один человек погиб, многие получили травмы различной степени тяжести, а еще 11 человек оказались заблокированы в своих автомобилях. Для их освобождения понадобилось определенное время.

Over 200 cars involved in big pileup on Chinese bridge shrouded in fog, one killed. #Bahrain #البحرين pic.twitter.com/UI75TVvpCg

— Ammar fadl (@Ammarfadl9) December 28, 2022