В Китае произошло крупнейшее ДТП в 2022 году, есть погибший

17:44, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
дтп фото
Фото: depositphotos.com

Некоторые авто выстроились в «два этажа».

Возле города Чжэнчжоу (Китай) на автомагистрали произошла авария, в которую попало более 200 машин.

Об этом сообщает Reuters.

Это случилось в среду, 28 декабря. Сильный туман снизил видимость на дороге всего до 200 метров, что и спровоцировало ДТП.

Многие легковые и грузовые автомобили столкнулись, выстроившись в «два этажа». На место происшествия прибыли спасатели.

Один человек погиб, многие получили травмы различной степени тяжести, а еще 11 человек оказались заблокированы в своих автомобилях. Для их освобождения понадобилось определенное время.

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