В Петах-Тикве женщина хотела сжечь машину соседа, но перепутала автомобили

Сотрудники полиции задержали 39-летнюю жительницу Петах-Тиквы по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что на самом деле пыталась навредить другому человеку.

Об этом пишет издание Maariv.

Во время допроса подозреваемая рассказала, что хотела поджечь машину соседа после конфликтной ситуации, которая между ними произошла накануне, но перепутала автомобили и нанесла ущерб другим соседям.

Полиция выясняет детали происшествия. Срок содержания под стражей подозреваемой был продлен до 30 декабря.

«Курсор» писал ранее, что житель Беэр-Шевы, который владеет джипом Wrangler Rubicon, рассказал, что посреди ночи его разбудил представитель компании «Итуран» и сообщил, что его автомобиль пытаются угнать.

Еще мы писали, что сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Иерусалима и ее 30-летнего сообщника из Тель-Авива за многочисленные случаи мошенничества при покупке автомобиля.

Напомним, что жильцам одного из многоквартирных домов в Бат-Яме удалось задержать серийную взломщицу автомобилей. И все благодаря общему чату в приложении WhatsApp.

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