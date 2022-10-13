В Луганской области россияне хотят использовать людей в качестве «живого щита»

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай во время брифинга.
По его словам, во время псевдореферендума захватчики даже выезды из сел перекрывали, не только из городов. Сейчас, в теории, люди выехать с оккупированной территории могут, если только это не лица мужского пола. Мужчин разворачивают сразу.
Впрочем, отметил он, для остальных выезд тоже очень усложнили. Оккупанты хотят использовать людей в качестве «живого щита.
По его словам, существуют, весьма условно, два направления. Одно, относительно короткое, через Запорожье. И есть еще очень длинный и дорогой путь: трое суток и больше через территорию страны-агрессора и дальше на страны Балтии.
Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!