В Мариуполе захватчики устраивают перестрелки – делят украденное имущество

Во временно захваченном Мариуполе были слышны автоматные очереди. Российские захватчики опять ведут «разборки» в стиле 90-х за городское имущество.

Об этом сообщил в Телеграме городской совет Мариуполя.

По его словам, это уже становится нормой — решать проблемы через перестрелки. Вот только мирные жители, как всегда, никого не интересуют, но именно они могут стать жертвами разборок солдат рф*, отмечает ведомство.

Также в мэрии Мариуполя рассказали, что на днях над комбинатом им. Ильича поднялся дым: похоже, оккупанты начали резать металлолом, который, скорее всего, планируют вывозить в рф. Разграбление города продолжается.

Отметим, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!