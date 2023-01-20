В рф заканчиваются боеприпасы, она несет огромные потери — Минобороны США

Министр обороны США обещает, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии* заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8»), которое проходит на авиабазе в Германии.

Министр обороны США добавил, что сегодня около 50 стран активизировались, чтобы помочь Украине защищать себя и сдерживать будущие угрозы. Когда глава рф путин 11 месяцев назад начал свое неспровоцированное вторжение, он думал, что Украина просто потерпит крах, и он думал, что мир будет только наблюдать. Но он фатально ошибся, а мужество украинцев поразило весь мир.

Остин отметил, что сейчас наступает решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира. Он пообещал, что Штаты и союзники будут поддерживать самооборону Украины до тех пор, пока это будет необходимо.

Он добавил, что российская армия продолжает бомбить украинские города, убивая мирных людей, повреждая электростанции, театры, спортивные арены и центры украинской культуры и истории. Такие атаки призваны сломать дух украинцев, но все происходит наоборот.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!