В Министерстве окружающей среды отреагировали на разлив нефти у берегов Израиля

Министр окружающей среды Зандберг заявила, что планы действий в чрезвычайных ситуациях должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, в то время как чиновники пытаются оценить угрозу от «подозрительных пятен» в 20-40 километрах от берега.

Министерство охраны окружающей среды заявило в среду, что подозрительный разлив нефти, обнаруженный накануне вечером у побережья, может стать национальным или региональным инцидентом, связанным с загрязнением, и дало указания подготовить к использованию планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Об этом пишет Times of Israel.

В ходе наблюдений были обнаружены «подозрительные пятна» на поверхности моря на расстоянии 20-40 километров (12-24 мили) от берега вдоль участка побережья между центральными городами Ришон Лецион и Нетания.

В Хайфе был создан специальный ситуационный центр, а министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг одобрила присвоение инциденту уровня 3, что означает, что он может стать крупным морским инцидентом национального или регионального масштаба, говорится в заявлении министерства.

Решение повысить уровень бдительности до третьего уровня было принято в связи с географическим положением и быстрым перемещением предполагаемого разлива. Это решение будет действовать до прояснения ситуации, заявили в министерстве.

«В настоящее время ряд частных судов под руководством министерства готовы приступить к проведению работ по блокированию и откачке воды, если это возможно», — говорится в заявлении.

Курсор ранее писал, что в Израиле у побережья снова обнаружены нефтяные пятна. Спустя год после масштабной экологической катастрофы у берегов Израиля в море вновь обнаружены нефтяные пятна. На этот раз катастрофа не приобрела огромного масштаба, однако власти опасаются, что это может быть только началом.

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