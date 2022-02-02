В Израиле у побережья снова обнаружены нефтяные пятна

Спустя год после масштабной экологической катастрофы у берегов Израиля в море вновь обнаружены нефтяные пятна. На этот раз катастрофа не приобрела огромного масштаба, однако власти опасаются, что это может быть только началом.

В прошлом феврале тонны нефтепродуктов достигли берегов Израиля от Юга до Севера, пострадали морские животные, пляжи были покрыты кусками мазута, который собирали многочисленные добровольцы, рискуя здоровьем, так как испарения от фракций нефти могут вызвать отравление. Последствия «нефтяного шторма» до сих пор полностью не ликвидированы, чтобы побережье полностью очистилось уйдут годы.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

На этот раз нефтяные пятна обнаружены во время патрульного полета служб безопасности в 20 километрах от побережья Нетании. Проверка была произведена после сообщения глобальной службы спутникового мониторинга.

Министерство окружающей среды проводит проверку и обещает сообщить о результатах. В прошлом году так до конца и не было выяснено, какое судно явилось виновником разлива нефти.

Существовали разные версии, в том числе, атака ЦАХАЛ на ливанский танкер, который перевозил иранскую нефть.

Ранее Курсор писал о том, что Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.