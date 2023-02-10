В Молдове прокомментировали пролет российских ракет в своем воздушном пространстве

Молдова осудила нарушение ее воздушного пространства российской ракетой «Калибр». Там продолжают внимательно следить за ситуацией.
Об этом сообщается в Facebook Минобороны Молдовы.
Уточняется, что российская ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровье в 10:18, а затем над Козаутами в Сорокском районе в направлении Украины.
«Напоминаем, что Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении ведомства.
Также о пересечении границ Молдовы и Румынии российскими ракетами «Калибр» сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. В Украине заявили, что силы ПВО могли сбить ракеты над территориями Молдовы и Румынии, но решили этого не делать, чтобы не подвергать опасности гражданское население.
Курсор ранее писал, что российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО. По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, одна из ракет, выпущенных россиянами, пролетела в воздушном пространстве Румынии, которая является членом НАТО.