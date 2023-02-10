В Молдове прокомментировали пролет российских ракет в своем воздушном пространстве

Министерство обороны Молдовы решительно осудило действия россии, так как ее крылатые ракеты пролетели над территорией Молдовы, что является грубым нарушением всех норм.

Молдова осудила нарушение ее воздушного пространства российской ракетой «Калибр». Там продолжают внимательно следить за ситуацией.

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Молдовы.

Уточняется, что российская ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровье в 10:18, а затем над Козаутами в Сорокском районе в направлении Украины.

«Напоминаем, что Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении ведомства.

Также о пересечении границ Молдовы и Румынии российскими ракетами «Калибр» сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. В Украине заявили, что силы ПВО могли сбить ракеты над территориями Молдовы и Румынии, но решили этого не делать, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Курсор ранее писал, что российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО. По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, одна из ракет, выпущенных россиянами, пролетела в воздушном пространстве Румынии, которая является членом НАТО.