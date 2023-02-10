Российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО

Сегодня россия* вновь нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, одна из ракет, выпущенных россиянами, пролетела в воздушном пространстве Румынии, которая является членом НАТО.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Украина Online.

Игнат отметил, что украинские воздушные силы могли сбить ракеты над территорией Румынии и Молдовы, но военные понимали реальные риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сбивали ракеты.

По его словам, россияне уже не в первый раз делают такие провокации. Ранее уже фиксировалось нарушение воздушного пространства Молдовы.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, две российские крылатые ракеты сегодня пересекли границу Украины с Молдовой в 10:18, после чего ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли и воздушное пространство Румынии.

Затем они снова зашли на территорию Украины в точке пересечения границ трех стран. Залужный отметил, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

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Наш сайт уже сообщал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

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