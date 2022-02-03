В Мьянме военные сожгли сотни домов мирных граждан

Военная власть пытаясь найти противников режима провела массовые рейды по деревням Мьянмы, практически полностью уничтожив деревю Мве-Тон, а также разрушив более двухсот домов в поселении Пан.

Жители двух деревень на северо-западе Мьянмы сообщили, что на этой неделе солдаты правительственных войск сожгли сотни домов, очевидно, в поисках членов вооруженного ополчения, выступающего против военного правления.

Об этом пишет ABC News.

Нападение в понедельник в северо-западном регионе Сагаинг, о котором также сообщили независимые СМИ Мьянмы, произошло накануне годовщины захвата власти армией 1 февраля, в результате которого было свергнуто избранное правительство Аун Сан Су Чжи, и подчеркнуло ожесточенность борьбы за власть.

Жители деревни Мве-Тон сообщили в четверг, что 200 из 250 домов в ней были сожжены, а также почти 200 из 800 домов оказались уничтожены в соседней деревне Пан. Аналогичные цифры сообщили СМИ Мьянмы.

«Будучи фермером, я 15 лет копил деньги, чтобы построить дом, а от моего дома остался только пепел. Не только мой дом, но и вся деревня превратилась в пепел», — сказал 29-летний житель деревни Мве-Тон, выступая на условиях анонимности, поскольку он опасается репрессий со стороны властей. «Теперь нам нечего есть и не на что жить».

Курсор ранее писал, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы. После госпереворота в феврале прошлого года страны запада начали вводить санкции против военного правительства Мьянмы, которое находится у власти до сих пор и не предприняло никаких шагов, по нормализации политической ситуации в стране.

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