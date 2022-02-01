США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы

После госпереворота в феврале прошлого года страны запада начали вводить санкции против военного правительства Мьянмы, которое находится у власти до сих пор и не предприняло никаких шагов, по нормализации политической ситуации в стране.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада в понедельник ввели санкции против дополнительных должностных лиц в Мьянме в рамках мер, приуроченных к празднованию года с момента захвата власти военными и погружения страны в хаос.

Об этом пишет Reuters.

Совместные действия трех стран, которые уже ввели санкции против главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и других членов хунты, были направлены против судебных чиновников, участвующих в судебном преследовании свергнутого нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.

Вашингтон также ввел санкции против управления, ответственного за закупку оружия для хунты за рубежом, предполагаемого торговца оружием и компании, которая, по его словам, оказывает финансовую поддержку хунте.

Военные держат Су Чжи и членов ее партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) под стражей с момента переворота 1 февраля 2021 года. Военные жаловались на мошенничество на выборах в ноябре 2020 года, которые НЛД выиграла с большим перевесом. Наблюдатели заявили, что голосование отражает волю народа страны.

Курсор ранее писал, что крупные компании Total и Chevron уходят из Мьянмы из-за нарушений прав человека. Стало известно, что энергетические компании TotalEnergies и Chevron, из числа крупнейших в мире, объявили, что прекращают всю работу, в том числе добычу углеводородов, в Мьянме.

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