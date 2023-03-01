В Норвегии дважды задержали экоактивистку Грету Тунберг: подробности

В Норвегии полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами заблокировала вход в Министерство финансов в Осло.

Об этом сообщает Reuters.

Экологическую активистку Грету Тунберг дважды задерживали во время демонстрации в защиту прав коренных народов в Осло в среду, когда полиция вывела ее и других активистов из министерства финансов, а затем из министерства окружающей среды.

В понедельник, 27 февраля, она присоединилась к протестующим, требующим убрать 151 ветряную турбину с оленьих пастбищ, используемых саамскими оленеводами в центральной Норвегии. Они говорят, что переход на зеленую энергию не должен происходить за счет прав коренных народов.

Следует отметить, что Верховный суд Норвегии в 2021 году постановил, что две ветряные электростанции, построенные в Фосене в центральной Норвегии, нарушают права саами в соответствии с международными конвенциями. Однако турбины не прекращают работу уже более 16 месяцев.

Оленеводы в скандинавской стране заявляют, что вид и звук гигантских ветроэнергетических установок пугает их животных и нарушает столетние традиции. Они требуют, чтобы турбины были снесены.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Германии полиция задержала Грету Тунберг, которая стала участником акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенной деревни Лютцерат.