Экоактивистку Грету Тунберг задержала полиция

В Германии задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая стала участником акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенной деревни Лютцерат.

Об этом сообщает Welt.

Примерно 70 климатических активистов 17 января собрались возле карьера буроугольной шахты Гарцвайлер, после чего их окружила полиция. Среди протестующих была Грета Тунберг.

Когда демонстранты двинулись к карьеру, полицейские применили дубинки, перцовый баллончик и офицеров на лошадях. Чуть позже Тунберг забрали правоохранители и в 50 метрах провели личный досмотр.

Климатическая активистка была замечена незадолго до этого на демонстрации в защиту климата в близлежащей деревне Кайенберг. По информации правоохранительных органов, активисты откололись от этого протестного шествия и направились к Лютцерату и карьеру.

Известно, что в начале этого года произошло обострение ситуации в этом выселенном селе, которое хотели снести из-за планов концерна RWE по расширению один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер.

Концерт предоставил компенсацию жителям это экс-населенного пункта, которые уже давно его покинули. Однако это привлекло внимание экоактивистов, которые решили самовольно обосноваться в этом месте.

До конца января, в соответствии с постановлением суда, село должны полностью освободить от людей. На фоне этого демонстранты начали перекрывать дороги поблизости села, баррикадироваться в опустевших домах и поджигать заграждения. Сейчас полиция сносит здания и выдворяет протестующих.

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