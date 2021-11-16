В одной из синагог Иерусалима вспыхнул пожар

В синагоге на улице Иегуда Карни вспыхнул пожар, который повредил молитвенники и другие рукописные книги.

Во вторник утром спасатели были вызваны в синагогу в иерусалимском районе Рамот после сообщения о пожаре в здании.

Пожарные обнаружили возгорание, возникшее в трехэтажном здании, и быстро приступили к его тушению. Обыскав синагогу, пожарные обнаружили, что внутри никого не было, так как пожар начался до того, как первые верующие пришли на утреннюю молитву.

Пламя повредило синагогу и молитвенники, но не добралось до Священного ковчега и находящихся в нем свитков Торы.

Офицер пожарной охраны Ноах Йона, заместитель командира смены, сказал: «Пожар вспыхнул в жилом помещении, в закрытой веранде. Среди поврежденного имущества были молитвенники и другие религиозные книги, которыми пользовались молящиеся. Пока невозможно определить, что стало причиной пожара».

В заявлении пожарно-спасательной службы Иерусалима говорится следующее: «Сегодня в 6:20 утра мы получили сообщение о пожаре в синагоге на улице Иегуда Карни в районе Рамот в Иерусалиме. Синагога расположена в трехэтажном здании».

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